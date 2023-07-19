Бывший одноклубник Роналду переходит в «Аль-Наср»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес переходит в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес переходит в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка уже полностью завершена и в ближайшее время о ней будет объявлено официально. «Юнайтед» получат за Теллеса четыре миллиона фунтов и бонусы. Зарплата 30-летнего бразильца в саудовском клубе составит около семи миллионов фунтов в год без учета бонусов.
Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в 2020 году за 15 млн евро. Всего он провел за манкунианцев 50 матчей, в которых забил один мяч и отдал восемь результативных передач. Прошлый сезон Теллес провел в аренде в «Севилье», за которую провел 38 матчей и отметился тремя результативными передачами.
Ранее «Аль-Наср» объявил о приобретении двух других футболистов из Европы — хорватского полузащитника Марсело Брозовича из «Интера» и ивуарийского полузащитника Секу Фофана из «Ланса».