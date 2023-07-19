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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший одноклубник Роналду переходит в «Аль-Наср»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес переходит в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2023

По информации источника, сделка уже полностью завершена и в ближайшее время о ней будет объявлено официально. «Юнайтед» получат за Теллеса четыре миллиона фунтов и бонусы. Зарплата 30-летнего бразильца в саудовском клубе составит около семи миллионов фунтов в год без учета бонусов.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в 2020 году за 15 млн евро. Всего он провел за манкунианцев 50 матчей, в которых забил один мяч и отдал восемь результативных передач. Прошлый сезон Теллес провел в аренде в «Севилье», за которую провел 38 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее «Аль-Наср» объявил о приобретении двух других футболистов из Европы — хорватского полузащитника Марсело Брозовича из «Интера» и ивуарийского полузащитника Секу Фофана из «Ланса».

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