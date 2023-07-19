Жоау Феликс заявил о желании играть за «Барселону». «Атлетико» возмущен

Журналист Фабрицио Романо, в одной из своих соцсетей разместил слова футболиста о каталонском клубе.

«Я бы очень хотел играть за “Барсу”. “Барселона” всегда была моим первым выбором, и я с удовольствием перейду в “Барсу”. Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, то это будет для меня исполнением мечты», — приводит слова Феликса Романо.

В клубе возмутились словами игрока. Руководство оставило комментарий.

«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — передает слова представителя «Атлетико» Relevo.