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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Жоау Феликс заявил о желании играть за «Барселону». «Атлетико» возмущен

В «Атлетико» возмущены словами нападающего Феликса о желании перейти в «Барселону».

Атлетико
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Источник: AP 2023

Журналист Фабрицио Романо, в одной из своих соцсетей разместил слова футболиста о каталонском клубе.

«Я бы очень хотел играть за “Барсу”. “Барселона” всегда была моим первым выбором, и я с удовольствием перейду в “Барсу”. Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, то это будет для меня исполнением мечты», — приводит слова Феликса Романо.

В клубе возмутились словами игрока. Руководство оставило комментарий.

«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — передает слова представителя «Атлетико» Relevo.

Феликс выступал за португальскую «Бенфику» на протяжении трех сезонов. Он перешел в мадридскую команду в 2019 году. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2027 года. Половину прошедшего сезона он провел в АПЛ, выступал за «Челси» на правах аренды.

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