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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» объявила о возвращении воспитанника 12 лет спустя

Каталонский опорный полузащитник Ориоль Ромеу вернулся в родной клуб.

Барселона
ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Барселона"

«Барселона» объявила о подписании Ориоля Ромеу, который минувший сезон играл в другом каталонском клубе — «Жироне».

Договор с 31-летним футболистом подписан до 2026 года, в нем прописана сумма отступных в размере 400 миллионов долларов.

Ромеу — воспитанник «Барселоны». Он провел за основную команду два матча в сезоне-2010/11. В 2011 году футболист был продан в «Челси», в котором мало играл и вскоре стал игроком «Валенсии». Также испанец играл за «Штутгарт» и «Саутгемптон».

В прошлом сезоне полузащитник перешел в «Жирону», за которую в Ла Лиге сыграл 33 матча, забил 2 гола и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

Этим летом истек контракт с клуб у Серхио Бускетса, который долгие годы выходил в составе сине-гранатовых на позиции опорного полузащитника. Бускетс перешел в «Интер Майами», где будет играть вместе с Лионелем Месси.

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