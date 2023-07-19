«Барселона» объявила о возвращении воспитанника 12 лет спустя

«Барселона» объявила о подписании Ориоля Ромеу, который минувший сезон играл в другом каталонском клубе — «Жироне».

Договор с 31-летним футболистом подписан до 2026 года, в нем прописана сумма отступных в размере 400 миллионов долларов.

Ромеу — воспитанник «Барселоны». Он провел за основную команду два матча в сезоне-2010/11. В 2011 году футболист был продан в «Челси», в котором мало играл и вскоре стал игроком «Валенсии». Также испанец играл за «Штутгарт» и «Саутгемптон».

В прошлом сезоне полузащитник перешел в «Жирону», за которую в Ла Лиге сыграл 33 матча, забил 2 гола и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.