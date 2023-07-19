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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Кузяев провел первую тренировку в «Гавре»: видео

Пресс-служба футбольного клуба «Гавр» опубликовала видео первой тренировки россиянина Далера Кузяева в составе новой команды.

Гавр
Зенит
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Ранее 30-летний Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром» до конца сезона-2024/25. Зарплата футболиста составит около € 350 тыс. в год. «Гавр» — первый европейский клуб в карьере полузащитника. Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года, после этого он стал свободным агентом.

В предстоящем сезоне «Гавр» выступит в высшем французском дивизионе — Лиге 1.

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