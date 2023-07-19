Кузяев провел первую тренировку в «Гавре»: видео

Ранее 30-летний Далер Кузяев подписал контракт с «Гавром» до конца сезона-2024/25. Зарплата футболиста составит около € 350 тыс. в год. «Гавр» — первый европейский клуб в карьере полузащитника. Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года, после этого он стал свободным агентом.