Источник: Обамеянг в ближайшее время перейдет в «Марсель»

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо, Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет с клубом с юга Франции контракт на 3 года.

Ожидается, что несмотря на то, что соглашение форварда с «Челси» действует до лета 2024 года, лондонский клуб готов отпустить футболиста бесплатно.

В сезоне-2022/2023 на счету Обамеянга 21 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Обамеянг играл за французские клубы «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», а также за дортмундскую «Боруссию», лондонский «Арсенал» и «Барселону». Из каталонского клуба нападающий в 2022 году перешел в «Челси».