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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Обамеянг в ближайшее время перейдет в «Марсель»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг скоро покинет «Челси» и будет играть в Лиге 1.

Челси
Марсель
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Источник: AP 2023

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо, Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет с клубом с юга Франции контракт на 3 года.

Ожидается, что несмотря на то, что соглашение форварда с «Челси» действует до лета 2024 года, лондонский клуб готов отпустить футболиста бесплатно.

В сезоне-2022/2023 на счету Обамеянга 21 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Обамеянг играл за французские клубы «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», а также за дортмундскую «Боруссию», лондонский «Арсенал» и «Барселону». Из каталонского клуба нападающий в 2022 году перешел в «Челси».

По итогам прошлого сезона чемпионата Франции «Марсель» занял третье место и в сезоне-2023/24 будет играть третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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