«Арсенал» разгромил сборную звезд МЛС

Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд». Забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (5'), Леандро Троссард (23'), Жоржиньо (48', с пенальти), Габриэл Мартинелли (85') и Кай Хаверц (89').

За сборную звезд МЛС сыграли несколько футболистов, известных по выступлениям в Европе. Среди них бывший вратарь «Боруссии» Роман Бюрки и нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке.

В рамках турне по Северной Америке «Арсенал» проведет еще два товарищеских матча. 22 июля «канониры» в Нью-Джерси сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум», который примет финал чемпионата мира по футболу 2026 года. 27 июля в Лос-Анджелесе «Арсенал» проведет товарищеский матч с «Барселоной».