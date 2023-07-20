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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» разгромил сборную звезд МЛС

Лондонский «Арсенал» разгромил сборную звезд североамериканской лиги МЛС (5:0) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Северной Америке.

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Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд». Забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (5'), Леандро Троссард (23'), Жоржиньо (48', с пенальти), Габриэл Мартинелли (85') и Кай Хаверц (89').

За сборную звезд МЛС сыграли несколько футболистов, известных по выступлениям в Европе. Среди них бывший вратарь «Боруссии» Роман Бюрки и нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке.

В рамках турне по Северной Америке «Арсенал» проведет еще два товарищеских матча. 22 июля «канониры» в Нью-Джерси сыграют с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум», который примет финал чемпионата мира по футболу 2026 года. 27 июля в Лос-Анджелесе «Арсенал» проведет товарищеский матч с «Барселоной».

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