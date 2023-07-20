«Челси» разгромил команду Райана Рейнольдса
Лондонский «Челси» разгромил «Рексхэм» (5:0) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Северной Америке.
Лондонский «Челси» разгромил «Рексхэм» (5:0) в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Северной Америке.
Матч прошел в США, в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина.
В первом тайме дублем отметился защитник Ян Маатсен (3', 42'), проведший прошлый сезон в аренде в «Бернли». Во втором тайме у лондонцев забили Конор Галлахер (80'), Кристофер Нкунку (90') и Бен Чилуэлл (90+3').
С 2021 года футбольный клуб «Рексхэм» принадлежит голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. В прошлом сезоне клуб впервые с 2008 года поднялся в четвертый английский дивизион.
В рамках турне по Северной Америке у «Челси» запланированы еще четыре товарищеских матча. «Аристократы» сыграют с «Брайтоном», «Ньюкаслом», «Фулхэмом» и дортмундской «Боруссией».