«Челси» разгромил команду Райана Рейнольдса

Матч прошел в США, в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина.

В первом тайме дублем отметился защитник Ян Маатсен (3', 42'), проведший прошлый сезон в аренде в «Бернли». Во втором тайме у лондонцев забили Конор Галлахер (80'), Кристофер Нкунку (90') и Бен Чилуэлл (90+3').

С 2021 года футбольный клуб «Рексхэм» принадлежит голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. В прошлом сезоне клуб впервые с 2008 года поднялся в четвертый английский дивизион.