Рияд Марез до конца недели перейдет в «Аль-Ахли»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний алжирец в ближайшие сутки пройдет медобследование. Стороны уже обмениваются документами и рассчитывают закрыть сделку до конца этой недели. «Сити» получат за своего игрока 35 млн евро без учета бонусов, а сам Марез подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год.
Марез станет третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Всего за английский клуб полузащитник провел 236 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе «Сити» Марез выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов.