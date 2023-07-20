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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Рияд Марез до конца недели перейдет в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2023

По информации источника, 32-летний алжирец в ближайшие сутки пройдет медобследование. Стороны уже обмениваются документами и рассчитывают закрыть сделку до конца этой недели. «Сити» получат за своего игрока 35 млн евро без учета бонусов, а сам Марез подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год.

Марез станет третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Всего за английский клуб полузащитник провел 236 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе «Сити» Марез выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов.

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