Рияд Марез до конца недели перейдет в «Аль-Ахли»

По информации источника, 32-летний алжирец в ближайшие сутки пройдет медобследование. Стороны уже обмениваются документами и рассчитывают закрыть сделку до конца этой недели. «Сити» получат за своего игрока 35 млн евро без учета бонусов, а сам Марез подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год.

Марез станет третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.