Неймар: Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ»

Ранее СМИ сообщали, что парижане хотят найти 31-летнему нападающему новую команду в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне бразилец сыграл за клуб 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.

«Я надеюсь, что буду играть за “ПСЖ” в следующем сезоне, у меня контракт с клубом. Пока что мне никто ничего не говорил о возможном уходе. Я спокоен, даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в “ПСЖ”, с любовью или без нее», — цитирует Неймара Le Parisien со ссылкой на YouTube-канал CazeTV.

«Это неприятная травма, она доставляет дискомфорт. Процесс восстановления был очень болезненным и очень трудным, но я стараюсь сделать хорошее возвращение. Конечно, победа — это всегда одна из целей, но я хочу снова хорошо играть, это самое главное», — сказал Неймар.