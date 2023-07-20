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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар: Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар заявил, что хочет остаться в футбольном клубе «ПСЖ» на следующий сезон.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Ранее СМИ сообщали, что парижане хотят найти 31-летнему нападающему новую команду в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне бразилец сыграл за клуб 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.

«Я надеюсь, что буду играть за “ПСЖ” в следующем сезоне, у меня контракт с клубом. Пока что мне никто ничего не говорил о возможном уходе. Я спокоен, даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в “ПСЖ”, с любовью или без нее», — цитирует Неймара Le Parisien со ссылкой на YouTube-канал CazeTV.

«Это неприятная травма, она доставляет дискомфорт. Процесс восстановления был очень болезненным и очень трудным, но я стараюсь сделать хорошее возвращение. Конечно, победа — это всегда одна из целей, но я хочу снова хорошо играть, это самое главное», — сказал Неймар.

На текущей неделе футболист должен частично вернуться к тренировкам с командой после травмы. Неймар в марте перенес операцию на лодыжке связанную с травмой связок голеностопа. Бразилец на родине занимался по индивидуальному плану с физиотерапевтом и тренером по физической подготовке. 10 июля Неймар прошел медицинские и физические тесты с командой.

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