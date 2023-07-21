Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20.07
Сараево
Торпедо Кт
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Крусейдерс
Хака
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
20.07
Дандолк
Мэгпайс
31
Футбол. Еврокубки
20.07
Влазния
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Хаверфордуэст
Шкендия
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Викингур Р
Рига
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
23
Футбол. Еврокубки
20.07
Арсенал Тв
Алашкерт
16
Футбол. Еврокубки
20.07
Гленторан
Гзира Юнайтед
П 13:14
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Неман
Вадуц
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Эгнатия
Арарат-Армения
П 2:4
44
Футбол. Еврокубки
20.07
Викингур Л
Интер Э
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Гиляни
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
20.07
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
02
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» предлагает Мбаппе десятилетний контракт на миллиард евро

«Пари Сен-Жермен» готов пойти на отчаянные меры, чтобы сохранить в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает портал Defensa Central.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

По информации источника, французский клуб хочет заключить с Мбаппе десятилетнее соглашение, по которому он сможет заработать один миллиард евро и стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Реакция нападающего и его агента на это предложение пока не уточняется.

Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хэмилтон: Переговоры с «Мерседес» завершены
Бывший владелец клуба НФЛ оштрафован на 60 млн долларов за домогательства
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь