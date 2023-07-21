«ПСЖ» предлагает Мбаппе десятилетний контракт на миллиард евро

По информации источника, французский клуб хочет заключить с Мбаппе десятилетнее соглашение, по которому он сможет заработать один миллиард евро и стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Реакция нападающего и его агента на это предложение пока не уточняется.

Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно.