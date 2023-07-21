«ПСЖ» предлагает Мбаппе десятилетний контракт на миллиард евро
«Пари Сен-Жермен» готов пойти на отчаянные меры, чтобы сохранить в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает портал Defensa Central.
«Пари Сен-Жермен» готов пойти на отчаянные меры, чтобы сохранить в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает портал Defensa Central.
По информации источника, французский клуб хочет заключить с Мбаппе десятилетнее соглашение, по которому он сможет заработать один миллиард евро и стать самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Реакция нападающего и его агента на это предложение пока не уточняется.
Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.