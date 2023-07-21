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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своем парижском доме

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пострадал от действий грабителей.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Доннарумма и его девушка находились в своём доме в 8-м округе Парижа. Жертвы ограбления подверглись насильственным действиям преступников, которые ушли с деньгами, получив около 500 тысяч евро.

Доннарумма со своей девушкой были связаны и похищены, однако им удалось позднее сбежать и укрыться в одном из отелей, расположенных недалеко от их дома около трех часов утра. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая пребывала в состоянии шоке. Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.

К расследованию привлечена бригада по борьбе с бандитизмом парижской полиции.

24-летний Доннарума — основной вратарь «ПСЖ» и сборной Италии.

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