Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своем парижском доме

Ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Доннарумма и его девушка находились в своём доме в 8-м округе Парижа. Жертвы ограбления подверглись насильственным действиям преступников, которые ушли с деньгами, получив около 500 тысяч евро.

Доннарумма со своей девушкой были связаны и похищены, однако им удалось позднее сбежать и укрыться в одном из отелей, расположенных недалеко от их дома около трех часов утра. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая пребывала в состоянии шоке. Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.