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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Камерунец с российским паспортом продолжит карьеру в Швейцарии

Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа продолжит карьеру в швейцарском «Серветте». Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

Серветт Ж
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Источник: РИА "Новости"

«Пришло время выбрать новый путь. Я счастлив, что буду выступать за “Серветт” в следующем сезоне. Хочу поблагодарить “Ганновер” и болельщиков за поддержку», — написал Ондуа.

Ондуа два последних сезона провел в «Ганновере», который выступает во второй Бундеслиге. За немецкий клуб 27-летний футболист провел 32 матча, в которых не отметился результативными действиями. Этим летом у камерунца истек контракт с клубом, который решил его не продлевать.

Ранее Ондуа уже выступал за «Серветт», проведя за швейцарский клуб два сезона — 2019/20 и 2020/21. Он сыграл 59 матчей, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Ондуа родился в Камеруне в семье дипломата, который работал в посольстве этой страны в России. По этой причине он с детского возраста жил в России, где попал в молодежную академию «Локомотива». В сезоне 2014/15 Ондуа сыграл одну игру за московский ЦСКА в Кубке России, а в сезоне 2018/19 провел 27 матчей в составе махачкалинского «Анжи». Ондуа отлично владеет русским языком и имеет российский паспорт.

Несмотря на желание играть за сборную России, в 2022 году Ондуа дебютировал за сборную Камеруна. Игрок принял участие в чемпионате мира 2022 года, где играл в бутсах с изображением российского триколора.

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 Камерунец с российским паспортом продолжит карьеру в Швейцарии
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