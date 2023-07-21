Игравший в РПЛ с 2011 года бразилец возвращается на родину
Экс-игрок «Краснодара», «Сочи» и «Динамо» Жоаозиньо стал игроком клуба из второй бразильской лиги.
Экс-игрок «Краснодара», «Сочи» и «Динамо» Жоаозиньо стал игроком клуба из второй бразильской лиги.
Жоаозиньо подписал контракт с «Новоризонтино». Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Контракт с «Новоризонтино» рассчитан на один год.
Футболист провел в РПЛ 291 матч, забил 40 мячей и сделал 69 голевых передач. Этим летом истек контракт полузащитника с «Сочи».
34-летний бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи».
В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.
«Новоризонтино» выступает во втором по силе дивизионе бразильского футбола — Серии B. Команда ведет борьбу за повышение в классе, после 18 туров она занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующей «Витории» из Салвадора на одно очко.