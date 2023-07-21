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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» приобрел нападающего сборной Швейцарии

Игрок австрийского «Ред Булл Зальцбург» и сборной Швейцарии Ноа Окафор пополнит ряды Россонери.

Зальцбург
Милан
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Источник: AP 2023

Как сообщил в своих соцсетях известный инсайдер Фабрицио Романо, Ноа Окафор подпишет контракт с «Миланом».


Сумма трансфера составит 13−14 миллионов евро. Соглашение будет долгосрочным. Медицинское обследование назначено на ближайшие дни.

Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли просил приобрести 23-летнего швейцарца ещё в 2022 году, после матчей Лиги чемпионов против команды из Зальцбурга.

В минувшем сезоне Окафор провёл 32 игры, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

За сборную Швейцарии Окафор провел 14 матчей, забил два гола.

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