«Милан» приобрел нападающего сборной Швейцарии

Сумма трансфера составит 13−14 миллионов евро. Соглашение будет долгосрочным. Медицинское обследование назначено на ближайшие дни.

Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли просил приобрести 23-летнего швейцарца ещё в 2022 году, после матчей Лиги чемпионов против команды из Зальцбурга.

В минувшем сезоне Окафор провёл 32 игры, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

За сборную Швейцарии Окафор провел 14 матчей, забил два гола.