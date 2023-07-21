Сын Николя Анелька будет играть в системе «ПСЖ»
Каис Анелька в числе других 16 футболистов 2008 года рождения будет играть в системе «ПСЖ». Договор с игроком рассчитан до июня 2024 года.
ПСЖ
Каис Анелька в числе других 16 футболистов 2008 года рождения будет играть в системе «ПСЖ». Договор с игроком рассчитан до июня 2024 года.
Каис — сын нападающего лондонского «Челси» и сборной Франции Николя Анелька.
«Клуб поздравляет новое перспективное поколение и желает всем молодым талантам успехов в красно-синей игровой футболке», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Николя Анелька начинал свою карьеру в «ПСЖ», выступал за клуб с 1994 по 1997 год и вернулся в команду в 2000 году, играл за парижан до 2002 года.