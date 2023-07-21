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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Николя Анелька будет играть в системе «ПСЖ»

Каис Анелька в числе других 16 футболистов 2008 года рождения будет играть в системе «ПСЖ». Договор с игроком рассчитан до июня 2024 года.

ПСЖ
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Источник: соцсети

Каис — сын нападающего лондонского «Челси» и сборной Франции Николя Анелька.

«Клуб поздравляет новое перспективное поколение и желает всем молодым талантам успехов в красно-синей игровой футболке», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Николя Анелька начинал свою карьеру в «ПСЖ», выступал за клуб с 1994 по 1997 год и вернулся в команду в 2000 году, играл за парижан до 2002 года.

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 Сын Николя Анелька будет играть в системе «ПСЖ»
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