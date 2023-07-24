Умер экс-игрок сборной Англии по футболу Тревор Фрэнсис
Тревор Фрэнсис был первым британцем, за которого заплатили 1 миллион фунтов.
Тревор Фрэнсис был первым британцем, за которого заплатили 1 миллион фунтов.
В возрасте 69 лет в своем доме неподалеку от испанской Марбельи ушел из жизни бывший нападающий сборной Англии Тревор Фрэнсис. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Фрэнсис вошел в историю как первый британский футболист, за которого заплатили 1 млн фунтов. В 1979 году он перешел за указанную сумму в «Ноттингем Форест».
В составе клуба «Ноттингем Форест» Фрэнсис дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Помимо ноттингемской команды, форвард выступал за многие клубы, среди которых были «Бирмингем Сити», «Манчестер Сити», «Сампдория», «Аталанта», «Глазго Рейнджерс» и «Куинз Парк Рейнджерс».
За сборную Англии Тревор Фрэнсис провел 52 матча, забил 12 мячей, два из которых — на Чемпионате мира 1982 года,