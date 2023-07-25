Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Атлетик Э
Партизани
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Футбол. Кубок России
18:30
Пари Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мольде
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
Ахмат
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Эсперанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Ларн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Копенгаген
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
27.05
Боруссия М
Аугсбург
20
27.05
Бохум
Байер
30
27.05
Боруссия Д
Майнц
22
27.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
21
27.05
Кельн
Бавария
12
27.05
РБ Лейпциг
Шальке-04
42
27.05
Штутгарт
Хоффенхайм
11
27.05
Унион Б
Вердер
10
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Азмун получил травму и покинул расположение «Байера» через день после начала сборов

Футбольный клуб «Байер» на своем официальном сайте сообщил о травме форварда команды Сердара Азмуна.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Иранский нападающий получил повреждение на тренировке в первый же день предсезонного сбора «львов». Он повредил икроножную мышцу на левой ноге. Сегодня, 25 июля, Азмун вылетел в Леверкузен, где сразу же приступит к реабилитации, примерные сроки восстановления футболиста не сообщаются.

28-летний Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года, за сине-бело-голубых он выступал с 2019 года. Также иранский спортсмен играл в России за казанский «Рубин» и «Ростов».

В прошлом сезоне Сердар Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах. Он забил в них четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ
МВД предлагает ввести Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь