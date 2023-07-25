Азмун получил травму и покинул расположение «Байера» через день после начала сборов

Иранский нападающий получил повреждение на тренировке в первый же день предсезонного сбора «львов». Он повредил икроножную мышцу на левой ноге. Сегодня, 25 июля, Азмун вылетел в Леверкузен, где сразу же приступит к реабилитации, примерные сроки восстановления футболиста не сообщаются.

28-летний Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года, за сине-бело-голубых он выступал с 2019 года. Также иранский спортсмен играл в России за казанский «Рубин» и «Ростов».