«Ноттингем Форест» объявил о подписании игрока «Манчестер Юнайтед»

О трансфере 21-летнего футболиста клуб из Ноттингема объявил на своем сайте.

Игрок сборной Швеции подписал c «Ноттингемом» пятилетний контракт до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Основная позиция Эланги на поле — левый вингер, но футболист также может сыграть и на противоположном фланге, и в центре нападения.

Антони Эланга ребенком перешел из школы «Мальме» в «Манчестер Юнайтед» За английскую команду он провел 55 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Ноттингем Форест» в сезоне 2022/23 занял 16-е место и сохранил прописку в Английской Премьер-лиге.