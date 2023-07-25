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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ноттингем Форест» объявил о подписании игрока «Манчестер Юнайтед»

Шведский вингер Антони Эланга покидает «Манчестер Юнайтед», в системе которого выступал с 12-летнего возраста.

Манчестер Юнайтед
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

О трансфере 21-летнего футболиста клуб из Ноттингема объявил на своем сайте.

Игрок сборной Швеции подписал c «Ноттингемом» пятилетний контракт до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Основная позиция Эланги на поле — левый вингер, но футболист также может сыграть и на противоположном фланге, и в центре нападения.

Антони Эланга ребенком перешел из школы «Мальме» в «Манчестер Юнайтед» За английскую команду он провел 55 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Ноттингем Форест» в сезоне 2022/23 занял 16-е место и сохранил прописку в Английской Премьер-лиге.

Эланга стал вторым подписанием клуба в летнее трансферное окно. Ранее было объявлено о том, что игрок сборной Нигерии Ола Айна перешел из «Торино» в «Ноттингем Форест».

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 «Ноттингем Форест» объявил о подписании игрока «Манчестер Юнайтед»
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