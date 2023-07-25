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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о переходе Кессье

Ивуарийский полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может вернуться в Серию А.

Барселона
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации издания Sport.es, 26-летний Франк Кессье близок к переходу в «Ювентус».

Если сделка состоится, то это будет аренда на сезон-2023/24 с правом последующего выкупа ивуарийца за 10−15 миллионов евро. Самому Кессье еще предстоит согласовать условия личного контракта с «Ювентусом», который в ближайшие дни обсудит с ним личные условия.

«Барселона» подписала Кессье на правах свободного агента летом 2022 года, но футболист в своем дебютном сезоне на «Камп Ноу» провел лишь 7 матчей в Ла Лиге.

Ранее поступала информация, что Кессье — один из тех, с кем «Барселона» планирует расстаться во время летнего трансферного окна.

До каталонского клуба полузащитник играл за итальянские клубы «Милан», «Аталанту» и «Чезену». В составе «Милана» Кессье стал чемпионом Италии.

За сборную Кот-д’Ивуара Кессье дебютировал в 17 лет и в общей сложности провел 63 матча за национальную команду, забил 8 мячей.

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