СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о переходе Кессье

По информации издания Sport.es, 26-летний Франк Кессье близок к переходу в «Ювентус».

Если сделка состоится, то это будет аренда на сезон-2023/24 с правом последующего выкупа ивуарийца за 10−15 миллионов евро. Самому Кессье еще предстоит согласовать условия личного контракта с «Ювентусом», который в ближайшие дни обсудит с ним личные условия.

«Барселона» подписала Кессье на правах свободного агента летом 2022 года, но футболист в своем дебютном сезоне на «Камп Ноу» провел лишь 7 матчей в Ла Лиге.

Ранее поступала информация, что Кессье — один из тех, с кем «Барселона» планирует расстаться во время летнего трансферного окна.

До каталонского клуба полузащитник играл за итальянские клубы «Милан», «Аталанту» и «Чезену». В составе «Милана» Кессье стал чемпионом Италии.