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08:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

Представители нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает издание AS.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, главным предметом обсуждения помимо финансовых условий является срок действия контракта. «Аль-Хиляль» предлагает соглашение на два года, в то время как Мбаппе хочет подписать однолетний контракт. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить на трансфер игрока в общей сложности 700 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был выведен из состава «Пари Сен-Жермен» и не поехал на предсезонный сбор команды в Японии. Клуб выставил нападающего на трансфер, после чего «Аль-Хиляль» предложил за нападающего 300 млн евро.

Зарплата Мбаппе в Саудовской Аравии будет напрямую зависеть от суммы трансфера игрока. Если «Пари Сен-Жермен» продаст игрока за 300 млн евро, то его зарплата составит 400 млн евро. Представители Мбаппе хочет, чтобы эта сумма увеличилась до 500 млн евро за счет снижения суммы трансфера.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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