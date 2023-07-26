Представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

По информации источника, главным предметом обсуждения помимо финансовых условий является срок действия контракта. «Аль-Хиляль» предлагает соглашение на два года, в то время как Мбаппе хочет подписать однолетний контракт. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить на трансфер игрока в общей сложности 700 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был выведен из состава «Пари Сен-Жермен» и не поехал на предсезонный сбор команды в Японии. Клуб выставил нападающего на трансфер, после чего «Аль-Хиляль» предложил за нападающего 300 млн евро.

Зарплата Мбаппе в Саудовской Аравии будет напрямую зависеть от суммы трансфера игрока. Если «Пари Сен-Жермен» продаст игрока за 300 млн евро, то его зарплата составит 400 млн евро. Представители Мбаппе хочет, чтобы эта сумма увеличилась до 500 млн евро за счет снижения суммы трансфера.