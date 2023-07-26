АПЛ хочет помешать переходу Санчеса в «Спартак»
Английская премьер-лига будет всячески препятствовать переходу футболиста клуба «Тоттенхэм Хотспур» Давинсона Санчеса в московский «Спартак», сообщает The Guardian.
Тоттенхэм Хотспур
Спартак
Английская премьер-лига будет всячески препятствовать переходу футболиста клуба «Тоттенхэм Хотспур» Давинсона Санчеса в московский «Спартак», сообщает The Guardian.
По информации издания, АПЛ будет препятствовать своим клубам вести дела с Россией. Защитник в ближайшее время откажется от предложения московского клуба и начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласился продать 27-летнего Санчеса «Спартаку» за € 12 млн и бонусы. Переход игрока в состав красно-белых зависит от его решения.
Санчес перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» летом 2017 года за € 42 млн. В прошлом сезоне футболист провел за «шпор» 24 матча.