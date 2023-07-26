АПЛ хочет помешать переходу Санчеса в «Спартак»

По информации издания, АПЛ будет препятствовать своим клубам вести дела с Россией. Защитник в ближайшее время откажется от предложения московского клуба и начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласился продать 27-летнего Санчеса «Спартаку» за € 12 млн и бонусы. Переход игрока в состав красно-белых зависит от его решения.