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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин отправился с «Фиорентиной» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Российский футболист Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» и отправился в Сербию на предсезонный матч.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 июля, «Фиорентина» проведет товарищескую игру с «Црвеной Звездой» в Белграде. Александр Кокорин попал в заявку итальянской команды. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака».

Сезон-2022/23 нападающий провел в кипрском «Арисе» на правах аренды. Форвард забил 13 мячей в 21 матче за «Арис», который впервые в истории стал чемпионом страны. В мае россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Действующий контракт 32-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

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