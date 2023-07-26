Кокорин отправился с «Фиорентиной» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 26 июля, «Фиорентина» проведет товарищескую игру с «Црвеной Звездой» в Белграде. Александр Кокорин попал в заявку итальянской команды. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака».

Сезон-2022/23 нападающий провел в кипрском «Арисе» на правах аренды. Форвард забил 13 мячей в 21 матче за «Арис», который впервые в истории стал чемпионом страны. В мае россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии Ассоциации футболистов Кипра.