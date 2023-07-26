Переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ

По информации источника, причиной срыва трансфера стало вмешательство Английской Премьер-лиги (АПЛ), которое предупредило лондонский клуб о рисках, связанных с переговорами с командами из чемпионата России. Сообщается, что «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ.

Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за 12 млн евро и предварительно согласовал с Санчесом условия личного контракта.

Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 млн евро.