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23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес с высокой долей вероятности не перейдет в «Спартак». Об этом сообщает «РБК Спорт».

Тоттенхэм Хотспур
Спартак
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Источник: AFP 2023

По информации источника, причиной срыва трансфера стало вмешательство Английской Премьер-лиги (АПЛ), которое предупредило лондонский клуб о рисках, связанных с переговорами с командами из чемпионата России. Сообщается, что «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ.

Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за 12 млн евро и предварительно согласовал с Санчесом условия личного контракта.

Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 млн евро.

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 Переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ
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