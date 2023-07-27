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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Дембеле подписал четырехлетний контракт с «Аль-Иттифаком»

Бывший нападающий футбольного клуба «Лион» Мусса Дембеле продолжит карьеру в саудовском «Аль-Иттифаке», сообщает официальный сайт команды.

ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Аль-Иттифака"

Контракт 27-летнего француза, который пришел в команду в статусе свободного агента, рассчитан на четыре года.

Летом этого года у Дембеле закончился контракт с «Лионом». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Дембеле является трехкратным чемпионом Шотландии в составе «Селтика» и чемпионом Испании с клубом «Атлетико Мадрид».

Ранее «Аль-Иттифак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего игрока английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Он стал одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире после назначения в саудовский клуб. 43-летний английский специалист, как сообщает The Sun, будет получать £ 15,2 млн в год.

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