Дембеле подписал четырехлетний контракт с «Аль-Иттифаком»

Контракт 27-летнего француза, который пришел в команду в статусе свободного агента, рассчитан на четыре года.

Летом этого года у Дембеле закончился контракт с «Лионом». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Дембеле является трехкратным чемпионом Шотландии в составе «Селтика» и чемпионом Испании с клубом «Атлетико Мадрид».