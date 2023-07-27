Девятикратный чемпион Франции в составе «ПСЖ» близок к переходу в «Аль-Хиляль»

По информации источника, сделка находится на продвинутой стадии. Саудовский клуб готов заплатить за Верратти 30 млн евро, а самому игроку предлагает контракт на три года. Документы по трансферу 30-летнего итальянца будут подготовлены в ближайшее время.

Верратти выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. За французский клуб полузащитник провел 416 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 61 результативную передачу. В составе «ПСЖ» Верратти девять раз становился чемпионом Франции, девять раз выигрывал Суперкубок страны, а также по шесть раз становился обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.