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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Девятикратный чемпион Франции в составе «ПСЖ» близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации источника, сделка находится на продвинутой стадии. Саудовский клуб готов заплатить за Верратти 30 млн евро, а самому игроку предлагает контракт на три года. Документы по трансферу 30-летнего итальянца будут подготовлены в ближайшее время.

Верратти выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. За французский клуб полузащитник провел 416 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 61 результативную передачу. В составе «ПСЖ» Верратти девять раз становился чемпионом Франции, девять раз выигрывал Суперкубок страны, а также по шесть раз становился обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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