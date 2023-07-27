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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Почеттино заявил, что «Челси» необходимо сократить состав

Главный тренер лондонского клуба аргентинец Маурисио Почеттино заявил, что в составе «Челси» слишком много игроков.

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Источник: AP 2023

«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжелые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

В летнее трансферное окно «Челси» уже покинуло значительное число футболистов. Полузащитники Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич, защитники Итан Ампаду и Калиду Кулибали, а также голкипер Эдуард Менди были проданы, а Н'Голо Канте, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг покинули команду на правах свободных агентов.

«Челси» в минувшем сезоне Английской Премьер-лиги занял 12-е место, самое низкое для себя с 1994 года.

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