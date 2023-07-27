Почеттино заявил, что «Челси» необходимо сократить состав

«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжелые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.