Почеттино заявил, что «Челси» необходимо сократить состав
Главный тренер лондонского клуба аргентинец Маурисио Почеттино заявил, что в составе «Челси» слишком много игроков.
Главный тренер лондонского клуба аргентинец Маурисио Почеттино заявил, что в составе «Челси» слишком много игроков.
«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжелые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.
В летнее трансферное окно «Челси» уже покинуло значительное число футболистов. Полузащитники Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич, защитники Итан Ампаду и Калиду Кулибали, а также голкипер Эдуард Менди были проданы, а Н'Голо Канте, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг покинули команду на правах свободных агентов.
«Челси» в минувшем сезоне Английской Премьер-лиги занял 12-е место, самое низкое для себя с 1994 года.