Футболисту гладбахской «Боруссии» Лайнеру диагностировали рак

У 30-летнего защитника обнаружили рак на ранней стадии, поэтому лечение заболевания возможно при помощи лекарств. Курс терапии займет несколько месяцев. Вероятность того, что он вернется к полноценной жизни и профессиональному спорту очень высока.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Стиви получил наилучшее лечение. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью», — сказал спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус.