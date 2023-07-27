Футболисту гладбахской «Боруссии» Лайнеру диагностировали рак
Футболисту сборной Австрии и «Боруссии» из Менхенгладбаха Штефану Лайнеру диагностировали лимфому, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Футболисту сборной Австрии и «Боруссии» из Менхенгладбаха Штефану Лайнеру диагностировали лимфому, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
У 30-летнего защитника обнаружили рак на ранней стадии, поэтому лечение заболевания возможно при помощи лекарств. Курс терапии займет несколько месяцев. Вероятность того, что он вернется к полноценной жизни и профессиональному спорту очень высока.
«Мы сделаем все возможное, чтобы Стиви получил наилучшее лечение. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью», — сказал спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус.
Лайнер выступает за «Боруссию» с 2019 года и провел за клуб 125 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 13 результативных передач. Лайнер является воспитанником «Зальцбурга» и выступал за первую команду клуба с 2015 года. Также на его счету 38 матчей и два мяча за сборную Австрии.