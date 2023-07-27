«Атлетико» проиграл сборной звезд чемпионата Южной Кореи

Матч проходил в Сеуле. Мадридцы повели в счете на 13-минуте после точного удара Тома Лемара. На 50-й минуте счет сравнял азербайджанский футболист украинского происхождения Антон Кривоцюк. «Атлетико» усилиями Карлоса Мартена вышел вперед на 85-й минуте, но в итоге не смог удержать даже ничью. На 89-й минуте счет с пенальти сравнял сербский полузащитник Александара Палочевича, а на четвертой добавленной минуте победный мяч забил Ли Сон Мин.