«Атлетико» проиграл сборной звезд чемпионата Южной Кореи
Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче проиграл сборной звезд Кей-лиги (2:3).
Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче проиграл сборной звезд Кей-лиги (2:3).
Матч проходил в Сеуле. Мадридцы повели в счете на 13-минуте после точного удара Тома Лемара. На 50-й минуте счет сравнял азербайджанский футболист украинского происхождения Антон Кривоцюк. «Атлетико» усилиями Карлоса Мартена вышел вперед на 85-й минуте, но в итоге не смог удержать даже ничью. На 89-й минуте счет с пенальти сравнял сербский полузащитник Александара Палочевича, а на четвертой добавленной минуте победный мяч забил Ли Сон Мин.
Сборная звезд Кей-лиги впервые в истории обыграла европейскую команду в рамках Матча всех звезд. Кей-лига приглашает европейские команды на этот матч с 2010 года.
В воскресенье, 30 июля, «Атлетико» проведет еще одну товарищескую игру в Сеуле. Соперником подопечных Диего Симеоне станет «Манчестер Сити».