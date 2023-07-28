«Ювентус» по пенальти обыграл «Милан» в товарищеском матче

У туринцев забитыми мячами отметились защитники Данило (33') и Даниэле Ругани (48'). Авторами забитых мячей у миланцев стали Малик Тшау (23') и Оливье Жиру (39'). После основного времени матча команды решили провести серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Ювентус» — 4:3.