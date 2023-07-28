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09:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» по пенальти обыграл «Милан» в товарищеском матче

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (2:2) в товарищеском матче, который прошел в Хьюстоне.

Ювентус
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Источник: AP 2023

У туринцев забитыми мячами отметились защитники Данило (33') и Даниэле Ругани (48'). Авторами забитых мячей у миланцев стали Малик Тшау (23') и Оливье Жиру (39'). После основного времени матча команды решили провести серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Ювентус» — 4:3.

В рамках американского турне «Ювентусу» и «Милану» осталось провести по одному товарищескому матчу. «Ювентус» сыграет с «Реалом» (2 августа), а «Милан» проведет встречу с «Барселоной» (1 августа).

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