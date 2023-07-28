«Аль-Наср» внес Мане в заявку клуба. Контракт с игроком еще не подписан

По информации источника, представители клуба и агент 31-летнего сенегальца на этой неделе встретились в Токио и практически пришли к соглашению. Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов заплатить 32 млн евро без учета бонусов.

«Аль-Наср» уверен в успехе сделки и даже внес футболиста в заявку на Кубок арабских чемпионов. Групповой этап турнира стартовал в четверг, 27 июля. «Аль-Насру» предстоит сыграть с саудовским «Аль-Шабабом», египетским «Замалеком» и тунисским «Монастиром».