«Аль-Наср» внес Мане в заявку клуба. Контракт с игроком еще не подписан
Саудовский клуб «Аль-Наср» включил в заявку вингера «Баварии» Садио Мане на Кубок арабских чемпионов. Об этом сообщает издание Ariyadhiah.
Бавария
По информации источника, представители клуба и агент 31-летнего сенегальца на этой неделе встретились в Токио и практически пришли к соглашению. Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов заплатить 32 млн евро без учета бонусов.
«Аль-Наср» уверен в успехе сделки и даже внес футболиста в заявку на Кубок арабских чемпионов. Групповой этап турнира стартовал в четверг, 27 июля. «Аль-Насру» предстоит сыграть с саудовским «Аль-Шабабом», египетским «Замалеком» и тунисским «Монастиром».
Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32 млн евро. За мюнхенский клуб вингер провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Сообщалось, что руководство «Баварии» не рассчитывает на игрока в новом сезоне.