Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Бекхэм рассказал, как идея о переходе Месси пришла к нему за бокалом вина

Бывший капитан сборной Англии и совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, как у него впервые появилась идея о переходе в клуб Лионеля Месси.

Наверх
Источник: AP 2023

Бекхэм думал об этом еще до создания команды.

«Идея о переходе Месси родилась за бокалом вина, в ходе разговора за ужином. Я сказал: “Однажды мы должны привести Месси в наш клуб”. Наверное, это было, когда мы впервые встретились с Хорхе. Недавно я нашел в своем телефоне одну из первых презентаций, в которой Лео был в футболке нашего клуба. Это было 10 лет назад. Так что это всегда было в моей голове. Я думаю, что каждый владелец спортивного клуба думает: “Мы хотим привлечь в наш клуб лучших игроков”. Действительно ли это происходит со всеми? Конечно, нет. Но мы сидели за ужином и думали: “Хорошо бы было, если бы могли пригласить Лео, хорошо для нашего рынка, наших фанатов, для этой части мира, ничего лучше никогда бы не было”, — сказал Бекхэм в интервью The Athletic.

Также Бекхэм рассказал о встрече с агентом и отцом футболиста Хорхе Месси в 2019 году. На ней обсуждался его возможный переход в американский клуб. Тогда нападающий еще играл за «Барселону».

«Мы сели в самолет и тайно прилетели в Барселону. Пробрались в отель, встретились с Хорхе Месси и начали диалог. Мы говорили: “Мы бы хотели, чтобы ваш сын однажды сыграл за нашу команду. Мы знаем, что пока это невозможно, но мы бы хотели, чтобы однажды Лео был в Майами”.

Тогда мы провели невероятную работу, рассказывая, что бы Месси мог сделать для спорта в этой стране, для МЛС и для «Интер Майами», — сказал Дэвид Бекхэм.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Губернатор Голубев: «Ростов» зарегистрирует новичков до следующего...
Бекхэм рассказал, как идея о переходе Месси пришла к нему за бокалом вина
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь