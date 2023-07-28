Бекхэм рассказал, как идея о переходе Месси пришла к нему за бокалом вина

«Идея о переходе Месси родилась за бокалом вина, в ходе разговора за ужином. Я сказал: “Однажды мы должны привести Месси в наш клуб”. Наверное, это было, когда мы впервые встретились с Хорхе. Недавно я нашел в своем телефоне одну из первых презентаций, в которой Лео был в футболке нашего клуба. Это было 10 лет назад. Так что это всегда было в моей голове. Я думаю, что каждый владелец спортивного клуба думает: “Мы хотим привлечь в наш клуб лучших игроков”. Действительно ли это происходит со всеми? Конечно, нет. Но мы сидели за ужином и думали: “Хорошо бы было, если бы могли пригласить Лео, хорошо для нашего рынка, наших фанатов, для этой части мира, ничего лучше никогда бы не было”, — сказал Бекхэм в интервью The Athletic.