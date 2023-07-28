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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Наср» предложит € 37 млн за Садио Мане

Футбольный клуб «Аль-Наср» готов предложить € 37 млн за нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Бавария
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Источник: Reuters

Переговоры между двумя клубами переходят в финальную стадию. Агент футболиста оговаривает персональные условия по контракту, утверждает источник.

Клуб уверен в успехе сделки и уже включил Мане в заявку на Кубок арабских чемпионов. Групповой этап турнира стартовал в четверг, 27 июля. «Аль-Насру» предстоит сыграть с саудовским «Аль-Шабабом», египетским «Замалеком» и тунисским «Монастиром».

Мане перешел в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

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