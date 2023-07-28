«Аль-Наср» предложит € 37 млн за Садио Мане

Переговоры между двумя клубами переходят в финальную стадию. Агент футболиста оговаривает персональные условия по контракту, утверждает источник.

Клуб уверен в успехе сделки и уже включил Мане в заявку на Кубок арабских чемпионов. Групповой этап турнира стартовал в четверг, 27 июля. «Аль-Насру» предстоит сыграть с саудовским «Аль-Шабабом», египетским «Замалеком» и тунисским «Монастиром».