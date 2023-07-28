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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ред Булл Зальцбург» уволил главного тренера из-за его переговоров с саудовским клубом

«Зальцбург» объявил об увольнении главного тренера Маттиаса Яйссле.

Зальцбург
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Источник: AP 2023

Австрийский клуб объявил о расставании с 35-летним немецким специалистом, который за два дня до старта нового сезона вел переговоры с саудовским «Аль-Ахли».

«Мы считаем, что тренер, который занят изучением новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен занимать этот пост», — заявил генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.

Маттиас Яйссле возглавил «Зальцбург» в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Австрии и один раз выиграла Кубок страны. До того как возглавить «Ред Булл Зальцбург», немец тренировал юношей «Ред Булла» и «Лиферинг», который является фарм-клубом зальцбургского клуба.

Ранее были сообщения, что «Аль-Ахли» рассматривает в качестве главного тренера российского специалиста Станислава Черчесова, которого недавно уволили из венгерского «Ференцвароша».

«Аль-Ахли» этим летом подписал вратаря «Челси» Эдуарда Менди и игрока «Ливерпуля» Роберто Фирмино, а также интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

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«Ред Булл Зальцбург» уволил главного тренера из-за его переговоров...
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