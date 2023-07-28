Рияд Марез перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли»

Марез стал третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Всего за английский клуб полузащитник провел 236 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе «Сити» Марез выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов.