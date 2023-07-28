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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Рияд Марез перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Манчестер Сити
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Предполагаемая сумма трансфера составляет 35 млн евро. Контракт с 32-летним алжирцем заключен до лета 2027 года.

Марез стал третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Всего за английский клуб полузащитник провел 236 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе «Сити» Марез выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов.

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