Рияд Марез перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли»
«Аль-Ахли» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Манчестер Сити
«Аль-Ахли» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Предполагаемая сумма трансфера составляет 35 млн евро. Контракт с 32-летним алжирцем заключен до лета 2027 года.
Марез стал третьим новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Рияд Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Всего за английский клуб полузащитник провел 236 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе «Сити» Марез выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов.