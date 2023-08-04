«Байер» продлил контракт с Хаби Алонсо

«Я очень благодарен за доверие, оказанное мне “Байером”. Тот факт, что мы убеждены в одних и тех же идеях и направлениях работы на поле, создает тесную близость и доверие между руководством клуба и мной. Кроме того, в повседневной жизни царит очень хорошая и спокойная рабочая атмосфера. Это также делает работу с моим персоналом и всеми сотрудниками очень интересной. Я оцениваю прошедший сезон как положительный. Но я хочу большего, как и клуб. Сейчас мы с амбициями работаем над этим», — приводит слова Хаби Алонсо пресс-служба клуба.