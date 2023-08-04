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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» продлил контракт с Хаби Алонсо

Леверкузенский «Байер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским тренером команды Хаби Алонсо.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Предыдущий контракт Алонсо с «Байером» действовал до июня 2024 года.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы в прошлом сезоне смогли дойти до полуфинала Лиги Европы и заняли шестое место в итоговой турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

«Я очень благодарен за доверие, оказанное мне “Байером”. Тот факт, что мы убеждены в одних и тех же идеях и направлениях работы на поле, создает тесную близость и доверие между руководством клуба и мной. Кроме того, в повседневной жизни царит очень хорошая и спокойная рабочая атмосфера. Это также делает работу с моим персоналом и всеми сотрудниками очень интересной. Я оцениваю прошедший сезон как положительный. Но я хочу большего, как и клуб. Сейчас мы с амбициями работаем над этим», — приводит слова Хаби Алонсо пресс-служба клуба.

«Байер» — первый клуб высшего дивизиона в тренерской карьере 41-летнего Алонсо. До этого он работал в системах мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад».

Во время игровой карьеры Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».

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