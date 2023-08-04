Гвардиола: Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия!

«Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь. Надеюсь, что мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», — приводит слова Гвардиолы официальный Twitter-аккаунт «Манчестер Сити».