Гвардиола: Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия!
Испанский тренер «Манчестер Сити» выразил надежду, что в скором времени будет завершена сделка по подписанию 21-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола.
Испанский тренер «Манчестер Сити» выразил надежду, что в скором времени будет завершена сделка по подписанию 21-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе переговоров по переходу в клуб защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
«Гвардиол? Какая же чудесная у него фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь. Надеюсь, что мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», — приводит слова Гвардиолы официальный Twitter-аккаунт «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что в случае завершения сделки, хорват станет самым дорогим защитником в истории. «Горожане» заплатят за хорватского защитника 90 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов,
Гвардиол перешел в «Лейпциг» в 2021 году из загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. За два сезона в немецком клубе хорват провел 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативных передачи. С «Лейпцигом» Гвардиол дважды выигрывал Кубок Германии.
В составе сборной Хорватии Гвардиол провел 21 матч и забил два мяча. В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.