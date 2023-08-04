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19:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на турнир в Англии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии.

Фиорентина
Ньюкасл Юнайтед
Ницца
ВильярреалЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте «Фиорентины» опубликован состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии.

Турнир пройдет в Ньюкасле. Итальянскому клубу предстоит сыграть с «Ньюкаслом», «Ниццей» и «Вильярреалом».

Заявка «Фиорентины»: Аматуччи, Бираги, Бонавентура, Брекало, Черофолини, Комуццо, Додо, Дункан, Гонсалес, Иконе, Инфантино, Йович, Кайоде, Кокорин, Куаме, Мандрагора, Мартинелли, Куарта, Кабрал, Миленкович, Мунтяну, Паризи, Артур, Раньери, Сабири, Терраччано, Ваннукки.

В минувшем сезоне 32-летний Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Кокорин вместе с «Арисом» стал чемпионом Кипра, а 32-летний российский футболист был назван лучшим футболистом сезона.

Контракт Александра с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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