Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на турнир в Англии

На официальном сайте «Фиорентины» опубликован состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии.

Турнир пройдет в Ньюкасле. Итальянскому клубу предстоит сыграть с «Ньюкаслом», «Ниццей» и «Вильярреалом».

Заявка «Фиорентины»: Аматуччи, Бираги, Бонавентура, Брекало, Черофолини, Комуццо, Додо, Дункан, Гонсалес, Иконе, Инфантино, Йович, Кайоде, Кокорин, Куаме, Мандрагора, Мартинелли, Куарта, Кабрал, Миленкович, Мунтяну, Паризи, Артур, Раньери, Сабири, Терраччано, Ваннукки.

В минувшем сезоне 32-летний Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Кокорин вместе с «Арисом» стал чемпионом Кипра, а 32-летний российский футболист был назван лучшим футболистом сезона.