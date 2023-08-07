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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: футболист молодежной сборной России отказался менять спортивное гражданство

Выступающий за «Црвену Звезду» 20-летний россиянин Егор Пруцев получил предложение сыграть за молодежную сборную Сербии.

Црвена Звезда
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Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24, на российского полузащитника белградской «Црвены Звезды» Егора Пруцева выходили с предложением играть за сборную Сербии U-21, но футболист ответил отказом.

В мае этого года Егор Пруцев получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодежную сборную России.

Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне Егор сыграл 19 матчей в чемпионате Сербии за клуб из Белграда и получил золотые медали за победу в национальном первенстве.

Выступающий на позиции атакующего полузащитника Егор Пруцев — младший брат футболиста «Спартака» Данила Пруцева.

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