СМИ: футболист молодежной сборной России отказался менять спортивное гражданство

По информации Sport24, на российского полузащитника белградской «Црвены Звезды» Егора Пруцева выходили с предложением играть за сборную Сербии U-21, но футболист ответил отказом.

В мае этого года Егор Пруцев получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодежную сборную России.

Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне Егор сыграл 19 матчей в чемпионате Сербии за клуб из Белграда и получил золотые медали за победу в национальном первенстве.