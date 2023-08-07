«Аль-Ахли» купил защитника сборной Бразилии за 35 млн евро
Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес переходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес переходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сумма трансфера игрока сборной Бразилии составит не менее 30 млн евро. Саудовский клуб выиграл борьбу за Ибаньеса у «Астон Виллы» и «Ноттингем Фореста». 24-летний бразилец уже согласовал условия личного четырехлетнего контракта и в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего официально будет представлен в качестве игрока саудовского клуба.
Ибаньес станет пятым новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из Европы. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди, нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена и вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Сообщается, что в ближайшее время «Аль-Ахли» официально объявит о переходе в команду полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Следующей целью клуба станет польский хавбек «Наполи» Петр Зелиньски.
Ибаньес перешел в «Рому» в 2020 году из «Аталанты» за 9 млн евро. Бразильский защитник провел за римский клуб 149 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Вместе с «Ромой» футболист становился победителем Лиги Конференций и финалистом Лиги Европы. В сентябре 2022 года Ибаньес дебютировал за сборную Бразилии и провел за нее два матча.