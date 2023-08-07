«Наполи» нашел замену ушедшему в «Баварию» центральному защитнику
Бразильский центральный защитник Натан продолжит карьеру в действующем чемпионе Италии.
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Бразильский центральный защитник Натан продолжит карьеру в действующем чемпионе Италии.
«Наполи» объявил на своем сайте о подписании игрока «РБ Брагантино».
22-летний футболист начал карьеру во «Фламенго», где за главную команду успел провести 18 игр.
С весны 2021 года Натан стал играть за «РБ Брагантино». В чемпионате Бразилии он провел 80 матчей и забил 3 гола.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Натана в 5,5 миллионов евро.
В июле лидер неаполитанской обороны кореец Ким Мин Джэ перешел в мюнхенскую «Баварию» за 50 миллионов евро.