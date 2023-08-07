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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наполи» нашел замену ушедшему в «Баварию» центральному защитнику

Бразильский центральный защитник Натан продолжит карьеру в действующем чемпионе Италии.

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«Наполи» объявил на своем сайте о подписании игрока «РБ Брагантино».

22-летний футболист начал карьеру во «Фламенго», где за главную команду успел провести 18 игр.

С весны 2021 года Натан стал играть за «РБ Брагантино». В чемпионате Бразилии он провел 80 матчей и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Натана в 5,5 миллионов евро.

В июле лидер неаполитанской обороны кореец Ким Мин Джэ перешел в мюнхенскую «Баварию» за 50 миллионов евро.

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 «Наполи» нашел замену ушедшему в «Баварию» центральному защитнику
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