«Манчестер Сити» презентовал новый комплект выездной формы
Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил комплект выездной формы на сезон-2023/24.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил комплект выездной формы на сезон-2023/24.
Комплект посвящен индустриальному сердцу Манчестера и людям, которые его создают. Как и сам город, новая футболка стала «немного другой», опираясь на промышленное наследие Манчестера.
Дизайн формы вдохновлен высокими мельницами, шумными складами и промышленными предприятиями города, а тональный графический принт по всей поверхности футболки придает ей ретро-стиль и вдохновляется архивными ткацкими узорами Манчестера.
Команда Хосепа Гвардиолы дебютирует в новой форме в выездном матче первого тура АПЛ против «Бернли» 11 августа.