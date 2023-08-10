«Манчестер Сити» презентовал новый комплект выездной формы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e6ef690a23fddbcc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239241" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комплект посвящен индустриальному сердцу Манчестера и людям, которые его создают. Как и сам город, новая футболка стала «немного другой», опираясь на промышленное наследие Манчестера.

Дизайн формы вдохновлен высокими мельницами, шумными складами и промышленными предприятиями города, а тональный графический принт по всей поверхности футболки придает ей ретро-стиль и вдохновляется архивными ткацкими узорами Манчестера.