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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» презентовал новый комплект выездной формы

Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил комплект выездной формы на сезон-2023/24.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Во время загрузки произошла ошибка.

Комплект посвящен индустриальному сердцу Манчестера и людям, которые его создают. Как и сам город, новая футболка стала «немного другой», опираясь на промышленное наследие Манчестера.

Дизайн формы вдохновлен высокими мельницами, шумными складами и промышленными предприятиями города, а тональный графический принт по всей поверхности футболки придает ей ретро-стиль и вдохновляется архивными ткацкими узорами Манчестера.

Команда Хосепа Гвардиолы дебютирует в новой форме в выездном матче первого тура АПЛ против «Бернли» 11 августа.

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