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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Интересовавший «Спартак» футболиcт перешел в клуб Ла Лиги

Шведский защитник Карл Старфельт перешел из «Селтика» в «Сельту».

Сельта
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Источник: Официальный сайт ФК "Сельта"

Бывший защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Сельте», об этом клуб из Виго объявил на своем сайте. 28‑летний швед заключил контракт с командой на четыре года.

Основная позиция Старфельта на поле — центральный защитник. Ранее поступали сведения о предметном интересе московского «Спартака» к защитнику.

Старфельт перешел в «Селтик» из казанского «Рубина» в 2021 году за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне 28‑летний футболист провел за команду из Глазго 37 матчей, забил три гола и сделал результативную передачу.

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в прошлом сезоне и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

На счету защитника 6 матчей за национальную сборную Швеции.

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