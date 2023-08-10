Интересовавший «Спартак» футболиcт перешел в клуб Ла Лиги
Шведский защитник Карл Старфельт перешел из «Селтика» в «Сельту».
Шведский защитник Карл Старфельт перешел из «Селтика» в «Сельту».
Бывший защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Сельте», об этом клуб из Виго объявил на своем сайте. 28‑летний швед заключил контракт с командой на четыре года.
Основная позиция Старфельта на поле — центральный защитник. Ранее поступали сведения о предметном интересе московского «Спартака» к защитнику.
Старфельт перешел в «Селтик» из казанского «Рубина» в 2021 году за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне 28‑летний футболист провел за команду из Глазго 37 матчей, забил три гола и сделал результативную передачу.
«Селтик» стал чемпионом Шотландии в прошлом сезоне и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.
На счету защитника 6 матчей за национальную сборную Швеции.