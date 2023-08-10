Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
Балтика
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
БАТЭ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Днепр-1
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валмиера
Партизани
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сепси
Актобе
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Санта-Колома
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Нефтчи
Бешикташ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Омония
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Легия
Аустрия
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг
Хартс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дила
АПОЭЛ
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Жальгирис В
Хеккен
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Карабах
ХИК
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сабах
Партизан
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Буде-Глимт
Пюник
20
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Неман
Футбол. Еврокубки
21:00
Арока
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:30
Хайберниан
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
ПАОК
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Эсперанж
31
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Дерри Сити
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии приняла решение, что стадион «Сан-Сиро», на котором играют футбольные клубы «Милан» и «Интер», не может быть снесен, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В 2025 году исполнится 70 лет с момента реконструкции стадиона, когда была возведена верхняя часть арены, которая может быть признана объектом культурного наследия. В связи с этим арена будет представлять историческую ценность для региона и не будет подлежать сносу.

План «Интера» и «Милана» по сносу стадиона и строительству в нескольких десятках метров от него нового был окончательно разрушен. Оба клуба уже несколько месяцев искали места для строительства своих арен. «Интер» собирается построить свой новый дом в Роццано, а «Милан» — в Сан-Донато.

«Сан-Сиро» в 2026 году должен принять церемонию открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-футболист «Терека» рассказал о шутках Кадырова на тренировках
Футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь