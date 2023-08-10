Футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить

В 2025 году исполнится 70 лет с момента реконструкции стадиона, когда была возведена верхняя часть арены, которая может быть признана объектом культурного наследия. В связи с этим арена будет представлять историческую ценность для региона и не будет подлежать сносу.

План «Интера» и «Милана» по сносу стадиона и строительству в нескольких десятках метров от него нового был окончательно разрушен. Оба клуба уже несколько месяцев искали места для строительства своих арен. «Интер» собирается построить свой новый дом в Роццано, а «Милан» — в Сан-Донато.