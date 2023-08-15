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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» нашел замену Неймару в Италии

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может заменить Неймара в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Ювентус
ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, «Ювентус» готов расстаться с 25-летним итальянцем за сумму в районе 50−60 млн евро. Кьеза недоволен позицией, на которой его использует тренерский штаб «Ювентуса», и положительно смотрит на вариант продолжения карьеры в французском клубе, который в отличии от «Ювентуса», будет играть в Лиге чемпионов.

Лидер «ПСЖ» Неймар в ближайшее время станет игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль» и Кьеза сможет занять место бразильца на левом фланге нападения.

Кьеза перешел в «Ювентус» в 2020 году из «Фиорентины» за 55 млн евро. За туринский клуб нападающий провел 94 матча, в которых забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.

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