«ПСЖ» нашел замену Неймару в Италии

По информации источника, «Ювентус» готов расстаться с 25-летним итальянцем за сумму в районе 50−60 млн евро. Кьеза недоволен позицией, на которой его использует тренерский штаб «Ювентуса», и положительно смотрит на вариант продолжения карьеры в французском клубе, который в отличии от «Ювентуса», будет играть в Лиге чемпионов.