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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Бонуччи предложил свои услуги «Лацио»

Легендарный защитник «Ювентуса» может перейти в римский клуб.

Лацио
Ювентус
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Источник: Reuters

Как сообщает в своих соцсетях известный журналист Николо Скира, центральный защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в скором времени может оказаться в другом клубе из итальянской Серии А.

По информации источника, футболист предложил свои услуги «Лацио». Отмечается, что президент римлян Клаудио Лотито взял время на раздумья. В «Лацио» сомневаются в приглашении 36-летнего футболиста, но в то же время столь опытный Бонуччи может помочь команде достичь целей в новом сезоне.

«Лацио» в прошлом сезоне финишировал в Серии А на втором месте и сыграет в Лиге чемпионов. «Ювентус» не сыграет в еврокубках в этом сезоне.

Бонуччи провел за «Ювентус» 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт Бонуччи с клубом истекает летом 2024 года, но защитник уже попрощался с болельщиками.

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