Источник: Бонуччи предложил свои услуги «Лацио»

Как сообщает в своих соцсетях известный журналист Николо Скира, центральный защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в скором времени может оказаться в другом клубе из итальянской Серии А.

По информации источника, футболист предложил свои услуги «Лацио». Отмечается, что президент римлян Клаудио Лотито взял время на раздумья. В «Лацио» сомневаются в приглашении 36-летнего футболиста, но в то же время столь опытный Бонуччи может помочь команде достичь целей в новом сезоне.

«Лацио» в прошлом сезоне финишировал в Серии А на втором месте и сыграет в Лиге чемпионов. «Ювентус» не сыграет в еврокубках в этом сезоне.

Бонуччи провел за «Ювентус» 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.