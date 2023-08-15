Трансфер Гарри Магуайра в «Вест Хэм» сорвался

Как отмечает источник, «Вест Хэм» устал ждать момента, когда Гарри Магуайр согласует с «Манчестер Юнайтед» условия перехода. Лондонский клуб разочаровался из-за задержки трансфера Магуайра и изучал альтернативные варианты усиления центра обороны на рынке.

Ранее защитник согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом», который договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. После этого лондонцы ждали, пока Магуайр договорится с «МЮ» о денежной компенсации, связанной со снижением заплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «МЮ» около 7 млн фунтов.