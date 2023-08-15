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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Трансфер Гарри Магуайра в «Вест Хэм» сорвался

По информации The Guardian, сделка о переходе игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» отменена.

Вест Хэм Юнайтед
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Источник: Reuters

Как отмечает источник, «Вест Хэм» устал ждать момента, когда Гарри Магуайр согласует с «Манчестер Юнайтед» условия перехода. Лондонский клуб разочаровался из-за задержки трансфера Магуайра и изучал альтернативные варианты усиления центра обороны на рынке.

Ранее защитник согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом», который договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. После этого лондонцы ждали, пока Магуайр договорится с «МЮ» о денежной компенсации, связанной со снижением заплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «МЮ» около 7 млн фунтов.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне защитник провел 31 матч за манкунианцев и не отличился результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе, новым капитаном «Манчестер Юнайтед» был объявлен португалец Бруну Фернандеш.

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