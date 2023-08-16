«Рома» объявила о переходе экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса
О возвращении в Рим чемпиона мира из Аргентины клуб объявил на своем сайте.
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О возвращении в Рим чемпиона мира из Аргентины клуб объявил на своем сайте.
29-летний Леандро Паредес стал игроком римлян, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В «Рому» аргентинец перешел из «ПСЖ».
Прошлый сезон футболист провел в «Ювентусе» на правах аренды — 35 матчей, 1 гол, 1 ассист.
Паредес уже выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год — 54 матча, 4 гола, 2 результативные передачи.
Именно из «Ромы» будущий чемпион мира перешел в «Зенит» летом 2017 года. За клуб из Санкт-Петербурга Паредес играл на протяжении двух сезонов. В 43 матчах в Российской Премьер-лиге на счету аргентинца 7 забитых мячей и 9 результативных передач.