«Рома» объявила о переходе экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса

29-летний Леандро Паредес стал игроком римлян, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В «Рому» аргентинец перешел из «ПСЖ».

Паредес уже выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год — 54 матча, 4 гола, 2 результативные передачи.

Именно из «Ромы» будущий чемпион мира перешел в «Зенит» летом 2017 года. За клуб из Санкт-Петербурга Паредес играл на протяжении двух сезонов. В 43 матчах в Российской Премьер-лиге на счету аргентинца 7 забитых мячей и 9 результативных передач.