Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш проведет сезон в «Роме»
После подписания чемпиона мира из ПСЖ «Рома» объявила о сезонной аренде чемпиона Европы из того же клуба.
После подписания чемпиона мира из ПСЖ «Рома» объявила о сезонной аренде чемпиона Европы из того же клуба.
25-летний португалец Ренату Саншеш присоединился к римлянам на правах аренды на сезон-2023/24 с последующим обязательством выкупа при определенных условиях, которые не разглашаются.
«Очень рад, что перешел в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за “Рому” — идеальный выбор для меня. Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнет меня к тому, чтобы выкладываться за “Рому” на полную, выигрывать с этой командой», — приводит слова Саншеша пресс-служба «Ромы».
В сезоне-2022/23 Саншеш провел 27 матчей за «ПСЖ», забив при этом 2 гола. В своей карьере он также играл за «Бенфику», «Баварию», «Суонси» и «Лилль».
Провел 32 матча за сборную Португалии и забил 3 гола. Саншеш — чемпион Европы 2016 года.