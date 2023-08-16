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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш проведет сезон в «Роме»

После подписания чемпиона мира из ПСЖ «Рома» объявила о сезонной аренде чемпиона Европы из того же клуба.

ПСЖ
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Источник: Reuters

25-летний португалец Ренату Саншеш присоединился к римлянам на правах аренды на сезон-2023/24 с последующим обязательством выкупа при определенных условиях, которые не разглашаются.

«Очень рад, что перешел в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за “Рому” — идеальный выбор для меня. Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнет меня к тому, чтобы выкладываться за “Рому” на полную, выигрывать с этой командой», — приводит слова Саншеша пресс-служба «Ромы».

В сезоне-2022/23 Саншеш провел 27 матчей за «ПСЖ», забив при этом 2 гола. В своей карьере он также играл за «Бенфику», «Баварию», «Суонси» и «Лилль».

Провел 32 матча за сборную Португалии и забил 3 гола. Саншеш — чемпион Европы 2016 года.

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Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш проведет сезон в «Роме»
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