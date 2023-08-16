Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш проведет сезон в «Роме»

«Очень рад, что перешел в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за “Рому” — идеальный выбор для меня. Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнет меня к тому, чтобы выкладываться за “Рому” на полную, выигрывать с этой командой», — приводит слова Саншеша пресс-служба «Ромы».