Экс-игрок сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт завершил карьеру

«Первый момент, когда я надел футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игр в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами людей по всему миру. Поддержка, оказанная мне на протяжении всего этого времени, была невероятной во всех возможных отношениях, и я искренне благодарен за нее. Я делил футбольное поле со многими замечательными игроками, и у нас осталось так много незабываемых воспоминаний.



Мне посчастливилось получить предложение, чтобы продолжать играть. Но я чувствую, что будет правильно закончить карьеру там, где я ее начинал, и повесить бутсы на гвоздь. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Тео Уолкотт.