Экс-игрок сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт завершил карьеру
34-летний футболист в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.
34-летний футболист в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.
Последним клубом в карьере Тео Уолкотта стал «Саутгемптон», воспитанником которого он является.
Футболист обратился с посланием к своим болельщикам.
«Первый момент, когда я надел футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игр в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами людей по всему миру. Поддержка, оказанная мне на протяжении всего этого времени, была невероятной во всех возможных отношениях, и я искренне благодарен за нее. Я делил футбольное поле со многими замечательными игроками, и у нас осталось так много незабываемых воспоминаний.
Мне посчастливилось получить предложение, чтобы продолжать играть. Но я чувствую, что будет правильно закончить карьеру там, где я ее начинал, и повесить бутсы на гвоздь. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Тео Уолкотт.
Большую часть карьеры Уолкотт провел в составе лондонского «Арсенала». Футболист принял участие в 397 матчах лондонского коллектива, в которых забил 108 голов и сделал 80 результативных передач.
Тео дебютировал в сборной Англии в 2006 году в возрасте 17 лет и 75 дней. За национальную команду Уолкотт провел 47 матчей и восемь раз поразил ворота соперников.