«Барселона» отдала ПСВ в аренду защитника сборной США

Сержиньо присоединился к клубу из Эйндховена на правах аренды до конца сезона. После истечения срока аренды у ПСВ есть опция выкупа защитника у «сине-гранатовых».

Дест — воспитанник «Аякса» и перешел в «Барселону» летом 2020 года. За клуб из Каталонии американец провел 72 матча.

Минувший сезон выступающий на позиции правого защитника Дест провел в аренде аренды в «Милане».