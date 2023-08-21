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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» отдала ПСВ в аренду защитника сборной США

Американский защитник Сержиньо Дест покинул каталонскую «Барселону», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Барселона
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Источник: Reuters

Сержиньо присоединился к клубу из Эйндховена на правах аренды до конца сезона. После истечения срока аренды у ПСВ есть опция выкупа защитника у «сине-гранатовых».

Дест — воспитанник «Аякса» и перешел в «Барселону» летом 2020 года. За клуб из Каталонии американец провел 72 матча.

Минувший сезон выступающий на позиции правого защитника Дест провел в аренде аренды в «Милане».

На счету Деста 26 матчей за сборную США и 2 забитых мяча.

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